China: 9 Tote und 26 Verletzte bei Explosion in Feuerwerksfabrik

Durch eine Explosion in einer Feuerwerksfabrik in China sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen und 26 weitere verletzt worden.

Wie der staatliche Radiosender CNR am Dienstag berichtete, ereignete sich das Unglück Montagfrüh in einer Fabrik in einem Dorf außerhalb der Stadt Changde in der zentralen Provinz Hunan.

Am Dienstag dauerte der "komplizierte" Rettungseinsatz demnach weiter an. Dabei seien ferngesteuerte Wasserwerfer zum Einsatz gekommen.