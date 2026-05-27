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Welt

13 Jahre Haft für Ex-RAF-Terroristin Klette

Das Landgericht Verden verurteilte die frühere RAF-Terroristin wegen mehrerer Raubüberfälle.
27.05.2026, 11:12

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Ältere Frau mit grauen Haaren und nachdenklichem Blick trägt einen blauen Pullover vor neutralem Hintergrund.

Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist vor dem Landgericht Verden zu 13 Jahren Haft verurteilt worden - wegen schweren Raubes, Verstößen gegen Waffengesetze und anderer Straftaten.

Nach 35 Jahren im Untergrund: Frühere RAF-Terroristin Klette vor Gericht

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub Geldtransporter und Supermärkte überfiel. 

Gericht Deutschland
Agenturen, bea  | 

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