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13 Jahre Haft für Ex-RAF-Terroristin Klette
Das Landgericht Verden verurteilte die frühere RAF-Terroristin wegen mehrerer Raubüberfälle.
Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist vor dem Landgericht Verden zu 13 Jahren Haft verurteilt worden - wegen schweren Raubes, Verstößen gegen Waffengesetze und anderer Straftaten.
Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub Geldtransporter und Supermärkte überfiel.
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