Europol deckte internationales Drogennetzwerk auf

Die Beschlagnahmung zweier Mobiltelefone in einer schwedischen Kleinstadt hat nach Angaben der europäischen Polizeibehörde Europol ein kriminelles Netzwerk offengelegt, dass in Europa, Asien und Australien Drogenschmuggel und Geldwäsche organisierte.

In dieser Woche habe es koordinierte Polizei-Aktionen in Spanien, Schweden und Thailand gegeben, bei denen insgesamt 13 Menschen festgenommen worden seien, teilte Europol am Freitag mit. Bei der Aktion "Candy" (Süßigkeiten) wurden demnach 20 Hausdurchsuchungen ausgeführt und vier Millionen Dollar (rund 3,5 Millionen Euro) Vermögenswerte beschlagnahmt.

Europol zufolge handelte es sich nicht um ein einzelnes kriminelles Netzwerk, sondern mehrere miteinander verbundene lokale Netzwerke. Der Fall begann demnach im November 2023, als schwedische Behörden zwei Mobiltelefone bei einem Drogendealer sicherstellten. Eine Auswertung hätte verschlüsselte Kommunikation und internationale Kontakte offenbart, die weit über Schweden hinauswiesen, erklärte die Polizeibehörde.