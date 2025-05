Riesige Razzia: Europol schaltet weltweites Hackernetzwerk aus

Es ist einer der bislang größten Schläge gegen die internationale Cyberkriminalität: Wie Europol am Donnerstag mitteilte, ist Ermittlern im Rahmen der Operation Endgame ein massiver Eingriff in globale Strukturen von Ransomware-Gruppen gelungen. Zwischen 19. und 22. Mai wurden bei einer koordinierten Aktion weltweit rund 300 Server vom Netz genommen, 650 Domains neutralisiert und 20 internationale Haftbefehle erlassen. Zudem konnten 3,5 Millionen Euro in Kryptowährungen beschlagnahmt werden.