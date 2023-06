Esel mit Schwimmesten und Motorboot gerettet

Sollte es sich bei Ihrem Reisebegleiter um einen Hengst handeln, meiden Sie Koppeln mit Pferden oder Eselstuten. Riecht, sieht oder hört ein Hengst weibliche Equiden, beginnt er mit dem Flehmen. Hierzu reckt er den Kopf und zieht eine hässliche Schnute. Was dann passiert, ist ebenso extravagant wie unwürdig: Er holt tief Luft und beginnt zu schreien. Gleichzeitig furzt er. Haben Sie ihn in diesem Moment am Halfter, binden Sie ihn schleunigst an den nächsten Baum. Denn in diesem Stadium wird der Esel alles unternehmen, um zum Objekt seiner Begierde zu gelangen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Lassen Sie den Esel „ausspinnen“, ehe Sie ihn wieder an den Strick nehmen.

Ist kein Baum zur Stelle, fahren Sie dem Esel in die Nase oder binden Sie einen Strick um sein Maul. Klingt hart, schützt aber auch das Tier vor sich selbst. Ein geiler Esel rennt gegen alles an, auch gegen Stacheldrahtzäune. Die Gefahr, dass er sich selbst verletzt, ist groß. Ist das Objekt seiner Begierde ein Pferd, wird dieses mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf sein Angebot eingehen. Vor allem nicht, wenn andere Pferde in der Nähe sind. Und auch wenn Esel tapfer kämpfen – Pferden sind sie nicht gewachsen.