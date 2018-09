Erste Festnahmen im Mafia-Mordfall an Enthüllungs-Reporter

Der Mord an Jan Kuciak sorgte für schwere politische Turbulenzen in der Slowakei. Schließlich standen nicht nur der damalige Innenminister Robert Kalinak im Brennpunkt von Kuciaks Recherchen, sondern auch die Geliebte des damaligen Premiers Robert Fico, das Ex-Model Maria Troskova. Sie war offensichtlich im direkten Kontakt mit italienischen Geschäftsleuten in der Slowakei gestanden, die Beziehungen zur Mafia hatten.

Kalinak wiederum, der schon seit Jahren immer wieder Verdächtiger in Korruptionsaffären war, soll mehrfach polizeiliche Ermittlungen in diesen Affären behindert haben.

Fico, seit mehr als zehn Jahren – mit einer kurzen Unterbrechung – Regierungschef in der Slowakei, meinte zuerst die Affäre aussitzen zu können. Doch der Druck durch die Enthüllungen, aber auch durch die friedlichen Massenproteste, wurde schließlich doch zu groß. Nach seinem Innenminister und engen Vertrauten Kalinak musste der Premier schließlich auch zurücktreten. Allerdings folgt ihm mit Peter Pellegrine, seinem vormaligen Vizepremier, kaum mehr als ein politischer Strohmann nach. Fico bleibt bis heute Chef der Regierungspartei Smer und politischer Drahtzieher in der Slowakei.