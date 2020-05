Erpresser der BMW-Erbin macht eine große Erbschaft

Der Schweizer Gigolo Helg Sgarbi brachte BMW-Erbin Susanne Klatten um sieben Millionen Euro und musste dafür sechs Jahre ins Gefängnis. Jetzt ist er der Alleinerbe des ehemaligen Chanel-Models Alexandra Haack, die am 24. März mit knapp 80 Jahren in einer Seniorenresidenz bei Paris starb. Und alles scheint legal.



Helg Sgarbi ist ein begnadeter Hochstapler und Verführer. Mit BMW-Erbin Susanne Klatten hatte er allerdings kein leichtes Spiel. Als er sie mit 48 Millionen Euro erpressen wollte, rief sie die Polizei. Bei einer fingierten Geldübergabe auf einem Autobahnrastplatz in Tirol wurde der Schweizer 2009 festgenommen und dann zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Die bereits zuvor erbeuteten sieben Millionen Euro sind bis heute nicht auffindbar.



Doch Sgarbi wollte offenbar mehr. Im Winter 2017 lernte er in Gstaad das ehemalige Chanel-Model Alexandra Haack kennen. Zu diesem Zeitpunkt war sie eine sehr gut situierte Witwe mit Wohnsitzen in Paris und an der Côte D’Azur. Die 76-Jährige verliebte sich Hals über Kopf in den 20 Jahre jüngeren Mann, erzählen ihre Freundinnen unisono im Spiegel.

Späte Liebe

Zunächst freuten sie sich über die späte Liebe des ehemaligen Chanel-Models, das mit nicht einmal 20 Jahren von Berlin nach Frankreich gekommen war und dort als Mannequin in den 1960-er Jahren große Karriere gemacht hatte. Doch irgendwann wurden die Freundinnen stutzig.

Alexandra Haack zog sich immer mehr zurück, ihren Schweizer Freund bekam niemand zu Gesicht. Als Haack dann auch noch ihre Pariser Wohnung aufgab und in ein luxuriöses Seniorenheim außerhalb von Paris zog, wurde bei den Freundinnen „aus Skepsis langsam Misstrauen und aus Misstrauen ein Verdacht“, schreibt der Spiegel.



Auch im Seniorenheim, wo sich Sgarbi nur selten blicken ließ, schöpfte der Heimleiter irgendwann Verdacht und googelte den reizenden jungen Freund der betagten und immer verwirrteren Dame. Da stieß er auf die Geschichte der BMW-Erbin. Doch es war zu spät.



Am 24. März starb Alexandra Haack eines natürlichen Todes. Ihr Alleinerbe ist Helg Sgarbi, der schon im Alter von 38 Jahren eine damals 83-jährige Comtesse um einen Teil ihres Vermögens gebracht hatte. Dem begnadeten Gigolo kommt man offenbar nicht aus.