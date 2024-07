Erdrutsch in Nepal: Zwei Busse von Autobahn gerutscht und in Fluss gestürzt

Zwei Busse seien nach einem durch starke Regenfälle ausgelösten Erdrutsch von einer Autobahn in einen Fluss gestürzt , teilten die Behörden mit.

In Nepal werden nach einem Busunglück mehr als 60 Menschen vermisst .

Rettungskräfte seien am Unfallort rund hundert Kilometer westlich der Hauptstadt Kathmandu im Einsatz, um nach Überlebenden zu suchen, sagte der Beamte Khimananda Bhusal. Mindestens 66 Menschen saßen in den Bussen. Drei Passagiere konnten sich in Sicherheit bringen.