Erdbeben erschüttert Zypern: ÖFB-Team befindet sich nahe Epizentrum

Starkes Erdbeben vor Südwestjapan und Taiwan (Archivbild).
Am Mittwoch erschütterte ein Erdbeben der Stärke 5,2 Zypern. Das ÖFB-Team befindet sich derzeit zur Vorbereitung auf das WM-Quali-Spiel auf der Insel.
12.11.25, 11:16
Ein Erdbeben der Stärke 5,2 erschütterte am Mittwochmittag (11:31 Ortszeit) die Insel Zypern. Das Epizentrum befand sich in der Nähe von Paphos. Dort bereitet sich gerade das österreichische Fußball-Nationalteam auf das WM-Quali-Spiel am Samstag gegen Zypern vor. 

Angaben zu Verletzten oder Schäden liegen derzeit noch nicht vor.

