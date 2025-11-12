Erdbeben erschüttert Zypern: ÖFB-Team befindet sich nahe Epizentrum

Ein Erdbeben der Stärke 5,2 erschütterte am Mittwochmittag (11:31 Ortszeit) die Insel Zypern. Das Epizentrum befand sich in der Nähe von Paphos. Dort bereitet sich gerade das österreichische Fußball-Nationalteam auf das WM-Quali-Spiel am Samstag gegen Zypern vor.

Angaben zu Verletzten oder Schäden liegen derzeit noch nicht vor.