Am Montagmittag erschütterte ein Erdbeben der Stärke 4,2 die Schweiz. Das Epizentrum befand sich beim Bergdorf Mürren, welches rund 55 Kilometer südöstlich von Bern liegt. Bereits am vergangenen Donnerstag kam es in der Region zu einem Vorbeben der Stärke 2,3.

Berichte über Schäden liegen derzeit keine vor. Es könne bei einem Erdbeben dieser Stärke aber etwa zu Rissen im Verputz kommen, wie Philippe Roth vom Schweizerischen Erdbebendienst (SED) zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagt.