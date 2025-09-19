Erdbeben der Stärke 7,7 auf Kamtschatka: Tsunami-Warnung ausgelöst

Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hat in der Nacht die Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten Russlands erschüttert.

Das Zentrum des Bebens lag in einer Tiefe von knapp 40 Kilometern unter der Meeresoberfläche, etwa 125 Kilometer nordöstlich von Petropawlowsk-Kamtschatski, wie die Agentur Tass berichtete. Die Behörden gaben zunächst eine Tsunami-Warnung heraus.