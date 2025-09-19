Welt

Erdbeben der Stärke 7,7 auf Kamtschatka: Tsunami-Warnung ausgelöst

In der Nacht auf Freitag erschütterte ein Erdbeben die russische Halbinsel Kamtschatka. Das Beben löste zudem eine Tsunami-Warnung aus.
19.09.25, 12:39
Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hat in der Nacht die Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten Russlands erschüttert. 

Das Zentrum des Bebens lag in einer Tiefe von knapp 40 Kilometern unter der Meeresoberfläche, etwa 125 Kilometer nordöstlich von Petropawlowsk-Kamtschatski, wie die Agentur Tass berichtete. Die Behörden gaben zunächst eine Tsunami-Warnung heraus.

Nach Erdbeben in Kamtschatka: Atom-U-Boot-Basis beschädigt

Erdbeben auf Kamtschatka: Tsunami-Warnung ausgegeben

Über eventuelle Schäden oder Opfer in dem äußerst dünn besiedelten Gebiet lagen vorerst keine Angaben vor. Erst vor wenigen Tagen war vor der Ostküste der Kamtschatka ein Beben der Stärke 7,4 gemessen worden. Eine Tsunami-Warnung wurde kurz danach aufgehoben.

