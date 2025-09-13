Tsunami-Warnung nach Erdbeben vor russischer Halbinsel Kamtschatka

Vor der Ostküste der russischen Halbinsel Kamtschatka hat es am Samstag ein Erdbeben der Stärke 7,1 gegeben.

Das Beben habe sich in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet, teilte das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) mit. Die US-Erdbebenwarte USGS meldete ein Erdbeben der Stärke 7,4 in einer Tiefe von 39,5 Kilometern Das Pazifische Tsunami-Warnzentrum erklärte, es bestehe die Gefahr eines möglichen Tsunamis.