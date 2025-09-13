Tsunami-Warnung nach Erdbeben vor russischer Halbinsel Kamtschatka
Vor der Ostküste der russischen Halbinsel Kamtschatka hat es am Samstag ein Erdbeben der Stärke 7,1 gegeben.
Das Beben habe sich in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet, teilte das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) mit. Die US-Erdbebenwarte USGS meldete ein Erdbeben der Stärke 7,4 in einer Tiefe von 39,5 Kilometern Das Pazifische Tsunami-Warnzentrum erklärte, es bestehe die Gefahr eines möglichen Tsunamis.
Auf der Halbinsel befindet sich der Atom-U-Boot-Stützpunkt Rybachiy, ein strategischer Knotenpunkt der russischen Pazifikflotte. Er dient der Wartung und dem Einsatz der nuklear angetriebenen U-Boote des Landes in der Pazifikregion. Anfang August war auf Kamtschatka zum ersten Mal seit 600 Jahren der Vulkan Krascheninnikow ausgebrochen. Ein schweres Erdbeben hatte die Inselgruppe Kurilen erschüttert und eine Tsunami-Warnung ausgelöst.
Kommentare