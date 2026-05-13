Erdbeben erschüttert Irans Hauptstadt Teheran
In der iranischen Millionenmetropole Teheran hat am Dienstagabend kurz vor Mitternacht (Ortszeit) die Erde gebebt. Laut der US-Erdbebenwarte (USGS) hatte das Beben eine Stärke von 4,3. Irans staatlicher Sender IRIB gab einen Wert von 4,6 an. Es ereignete sich demnach östlich der Hauptstadt im Bezirk Pardis in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.
Das Beben soll IRIB zufolge auch im Vorort Karaj rund 40 Kilometer westlich von Teheran, zu spüren gewesen sein.
Die Lage im Iran ist aktuell von einem fragilen Kriegszustand mit den USA und Israel geprägt, der nach massiven militärischen Auseinandersetzungen im Frühjahr momentan in einer instabilen Waffenruhe verharrt. Der direkte Krieg begann Ende mit US-israelischen Luftschlägen gegen iranische Nuklear- und Militäranlagen.
Der Iran reagierte mit massiven Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel, US-Stützpunkte und Golfstaaten. In dem seit über zwei Monaten dauernden Krieg mit dem Iran waren die diplomatischen Bemühungen um ein Friedensabkommen zuletzt ins Stocken geraten. Eine zweite Runde direkter Verhandlungen in Pakistan ist trotz mehrerer Versuche bisher nicht zustande gekommen.
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