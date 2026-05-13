Erdbeben erschüttert Irans Hauptstadt Teheran

In der iranischen Millionenmetropole Teheran hat am Dienstagabend kurz vor Mitternacht (Ortszeit) die Erde gebebt. Laut der US-Erdbebenwarte (USGS) hatte das Beben eine Stärke von 4,3. Irans staatlicher Sender IRIB gab einen Wert von 4,6 an. Es ereignete sich demnach östlich der Hauptstadt im Bezirk Pardis in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Das Beben soll IRIB zufolge auch im Vorort Karaj rund 40 Kilometer westlich von Teheran, zu spüren gewesen sein.