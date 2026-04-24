Erdbeben erschüttert Ferieninsel Kreta

Südöstlich der griechischen Ferieninsel Kreta hat sich ein Erdbeben ereignet. Nach Angaben des Geodynamischen Instituts in Athen erreichte es eine Stärke von 5,7. Berichte über größere Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Die Behörden führten Kontrollen durch, meldete der griechische Rundfunk (ERTNews).