Er war der Stylist von Lady Diana: Modemacher Paul Costelloe ist tot

Der irische Modemacher Paul Costelloe ist tot. Der persönliche Stylist von Lady Di starb nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren in der britischen Hauptstadt London, wie seine Familie am Samstag mitteilte. Der Designer für Luxus-Damenmode war einer der bekanntesten irischen Modemacher und seit mehr als 40 Jahren regelmäßig bei der Londoner Fashion Week vertreten. Prinzessin Diana, die frühere Ehefrau von Prinz Charles, betreute er von 1983 bis zu ihrem Tod 1997.