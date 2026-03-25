Fünf Frauen haben in einem BBC-Interview eindringlich über ihre Missbrauchserfahrungen in Verbindung mit dem Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein berichtet. "Ihm gefiel die Angst in unseren Augen", erzählt eine der Frauen in der Sendung "Newsnight", aus der die Rundfunkanstalt im Voraus Ausschnitte veröffentlichte. "Ich glaube, es gefiel ihm, dass wir wie erstarrt und verängstigt waren und nicht wussten, was wir tun sollten, und ich denke, das hat ihn erregt."

"Lächle nicht mehr auf die gleiche Weise"

Der 2019 in Untersuchungshaft gestorbene US-Multimillionär hatte über Jahre einen Missbrauchsring mit einer hohen Zahl an Opfern betrieben. Epstein unterhielt beste Kontakte in die High Society. In den vom US-Justizministerium in den vergangenen Wochen veröffentlichten Akten zu den Ermittlungen tauchen etliche prominente Persönlichkeiten auf. Die namentliche Erwähnung ist noch kein Beweis für ein Fehlverhalten.