Monatelang hat eine geflüchtete Kuh allein an einem See in Oberbayern gelebt - nun ist sie mit Hilfe einer Drohne und eines Betäubungsgewehrs eingefangen worden.

Das inzwischen auf den Namen Arielle getaufte Tier wurde auf einen Gnadenhof der Tierschutzorganisation Gut Aiderbichl in Iffeldorf gebracht, wie diese am Donnerstag mitteilt. Das Tier war vor einem halben Jahr aus seiner Weide ausgebrochen. Es wurde bereits am 28. November eingefangen.