In Indien sind beim Zusammenstoß eines Personenzugs mit einer Elefantenherde mindestens sieben wildlebende Tiere getötet worden. Ein weiterer Elefant, ein Kalb, wurde verletzt. Fünf Waggons des Zugs sind entgleist, Reisende wurden bei dem Unfall aber nicht verletzt.

Notbremsung Den Berichten zufolge hatte der Lokführer die Notbremse betätigt, als er eine Herde Elefanten an der Strecke erblickt habe. Einige Tiere seien jedoch auf der Strecke vom Zug erfasst worden. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste demnach der Zug, von den Insassen wurde jedoch niemand verletzt. Die Herde habe aus etwa 100 Tieren bestanden, die die Gleise überqueren wollten, hieß es. Der Zug war von Assam in Richtung der Hauptstadt Neu-Delhi im Norden des Landes unterwegs.

Die Nachricht über den Tod von drei ausgewachsenen Tieren und vier Kälbern habe ihn traurig gemacht, schrieb der Regierungschef des Bundesstaats Assam, Himanta Biswa Sarma, auf X. Regierungschef ordnet Untersuchung an Sarma ordnete eine Untersuchung des "tief verstörenden Unfalls" an. Es sollten Schritte unternommen werden, um die Wildtierkorridore von Assam sicherer zu machen. Nach Angaben des Forstamts Assam wurden bei einer Studie im vergangenen Jahr 5.828 wildlebende Elefanten gezählt. Die Studie habe eine stabile und gesunde Population im ganzen Bundesstaat gezeigt, hieß es. An sich haben indische Behörden entlang von als Elefantenkorridore ausgewiesenen Strecken Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt. Der jüngste Unfall habe sich aber außerhalb dieser Zonen ereignet, sagte ein Sprecher der indischen Eisenbahn, Kapinjal Kishore Sharma.