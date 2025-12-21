Kollision mit Zug in Indien: Sieben Elefanten tot
Zusammenfassung
- Sieben Elefanten wurden bei einem Zusammenstoß mit einem Personenzug im indischen Bundesstaat Assam getötet, ein weiterer verletzt.
- Fünf Waggons des Zuges entgleisten, Reisende blieben unverletzt; der Unfall ereignete sich außerhalb ausgewiesener Elefantenkorridore.
- Abholzung und Bauprojekte zwingen Elefanten auf der Nahrungssuche in neue Gebiete, was zu häufigeren Konflikten mit Menschen führt.
In Indien sind beim Zusammenstoß eines Personenzugs mit einer Elefantenherde mindestens sieben wildlebende Tiere getötet worden. Ein weiterer Elefant, ein Kalb, wurde verletzt.
Fünf Waggons des Zugs sind entgleist, Reisende wurden bei dem Unfall aber nicht verletzt.
Notbremsung
Den Berichten zufolge hatte der Lokführer die Notbremse betätigt, als er eine Herde Elefanten an der Strecke erblickt habe. Einige Tiere seien jedoch auf der Strecke vom Zug erfasst worden. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste demnach der Zug, von den Insassen wurde jedoch niemand verletzt. Die Herde habe aus etwa 100 Tieren bestanden, die die Gleise überqueren wollten, hieß es.
Der Zug war von Assam in Richtung der Hauptstadt Neu-Delhi im Norden des Landes unterwegs.
Die Nachricht über den Tod von drei ausgewachsenen Tieren und vier Kälbern habe ihn traurig gemacht, schrieb der Regierungschef des Bundesstaats Assam, Himanta Biswa Sarma, auf X.
Regierungschef ordnet Untersuchung an
Sarma ordnete eine Untersuchung des "tief verstörenden Unfalls" an. Es sollten Schritte unternommen werden, um die Wildtierkorridore von Assam sicherer zu machen. Nach Angaben des Forstamts Assam wurden bei einer Studie im vergangenen Jahr 5.828 wildlebende Elefanten gezählt. Die Studie habe eine stabile und gesunde Population im ganzen Bundesstaat gezeigt, hieß es.
An sich haben indische Behörden entlang von als Elefantenkorridore ausgewiesenen Strecken Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt. Der jüngste Unfall habe sich aber außerhalb dieser Zonen ereignet, sagte ein Sprecher der indischen Eisenbahn, Kapinjal Kishore Sharma.
Wegen der Abholzung von Wäldern und Baustellen in der Nähe ihrer Lebensräume begeben sich Elefanten auf der Suche nach Nahrung in neue Gebiete, was häufig zu Konflikten mit Menschen führt.
In Indien kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Zügen und Elefanten. Im August habe das Umweltministerium das Parlament davon informiert, dass in den vergangenen fünf Jahren mindestens 79 Elefanten infolge solcher Unfälle gestorben seien, berichtete NDTV.
Laut Zahlen des indischen Parlaments wurden in den Jahren 2023 und 2024 in Indien insgesamt 629 Menschen von Elefanten getötet.
