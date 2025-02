Warnungen ignoriert: Deutscher Tourist von Elefant in Indien getötet

Ein deutscher Tourist ist in einem indischen Nationalpark von einem Elefanten getötet worden . Der 77-Jährige hatte trotz Warnungen versucht, mit seinem Motorrad an dem Tier vorbeizufahren, berichten indische Zeitungen.

Der Elefant fühlte sich davon bedroht und griff den Mann an, der daraufhin zu Boden stürzte. Nachdem er sich wieder aufgerappelt hatte, rammte das Tier seine Stoßzähne in den Rücken des Mannes und schleuderte ihn nach Augenzeugenberichten in die Luft.

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.