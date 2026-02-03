Auf Boden geschleudert und niedergetrampelt: Elefant tötet Touristen

Der Angriff habe sich am Montag auf einem Campingplatz im Khao Yai National Park ereignet, etwa 200 Kilometer nordöstlich von Bangkok, zitierte die Zeitung Bangkok Post einen örtlichen Ranger. Das 69-jährige Opfer sei am frühen Morgen in der Nähe seines Zeltes spazieren gegangen, als der Elefant auf ihn losgegangen sei. Den Angaben zufolge stammt der Thailänder aus einer nahegelegenen Provinz.

Elefant war in der Brunft Der Elefant, der den Angaben des Rangers zufolge in der Brunft war, soll zuvor bereits zwei Einheimische getötet haben. Er habe den Mann mit seinem Rüssel gepackt, auf den Boden geschleudert und dann auf ihn eingetreten. Das Opfer sei sofort tot gewesen. Andere Camper hätten die Attacke völlig entsetzt beobachtet - sich aber aus Angst vor dem aufgebrachten Tier nicht aus ihren Zelten herausgetraut.

Umsiedlung des Elefanten Kurz darauf seien Wildhüter des Nationalparks und die lokale Polizei zum Unglücksort geeilt und hätten den Elefanten vertrieben. Die Behörden überlegen nun, das Tier in eine möglichst menschenleere Region umzusiedeln, um weitere Angriffe zu verhindern, wie der örtliche Polizeichef Weerapol Rabiappho sagte.