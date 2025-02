Einfamilienhaus eingestürzt: 73-Jähriger unter Trümmern begraben

In Stutensee , Bundesland Baden-Württemberg , ist am frühen Morgen ein Einfamilienhaus eingestürzt . Dabei wurde ein 73 Jahre alter Mann unter den Trümmerteilen eingeschlossen.

Explosion dürfte zu Einsturz geführt haben

Dem Einsturz des Einfamilienhauses ist eine Explosion vorausgegangen. Zurzeit drohen weitere Einstürze am Haus, so die Sprecherin weiters. In der betroffenen Straße sei jetzt der Strom abgestellt worden, um weitere Schäden zu vermeiden.

Der Hauseinsturz wurde der Polizei nach eigenen Angaben von einem Anwohner gemeldet, der durch den Einsturz gegen 5 Uhr in der Früh aufgewacht war. Ein vor dem Haus geparktes Auto sei bei dem Einsturz beschädigt worden.