Einen Monat zuhause: Lockdown in chinesischem Xi'an beendet

China, wo die ersten Coronainfektionen vor gut zwei Jahren entdeckt worden waren, verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie und hat das Virus besser als andere LĂ€nder im Griff - laut offiziellen Zahlen. Am Sonntag wurden nur 18 lokale Infektionen berichtet, davon sechs in Peking, wo in zwei Wochen die Olympischen Winterspiele beginnen.