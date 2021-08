Eine Tote und viele Verletzte bei Bus-Explosion in Russland

Bei einer Explosion in einem Kleinbus in der Stadt Woronesch im Südwesten Russlands ist eine Frau ums Leben gekommen. 19 Menschen seien in der Nacht auf Freitag verletzt worden, schrieb Gouverneur Alexander Gussew. Der Gesundheitszustand von drei Patienten sei ernst. Sie liegen auf der Intensivstation.

Bilder zeigen, dass Teile der Außenverkleidung und des Daches herausgerissen wurden. In einem Video ist zu sehen, wie der Bus an einer Haltestelle steht und es plötzlich zu einer heftigen Explosion kommt, dann rennen viele Fahrgäste auf die Fahrbahn, Passanten helfen Verletzten. In dem Stadtbus saßen 35 Fahrgäste.