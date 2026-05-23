Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus hat Kritik an seiner Rolle bei dem vergeblichen Rettungsversuch des mehrfach an der Ostseeküste gestrandeten Wals zurückgewiesen. "Ich habe verantwortungsbewusst gehandelt", sagte der SPD-Politiker Stern.de. Dass der Wal tot an der dänischen Insel Anholt angespült wurde, mache ihn traurig. "Ihn zu retten, war meine große Hoffnung."

Die Möglichkeit, dass der Wal durch die Aktion nur länger gelitten habe, wollte Backhaus so nicht gelten lassen: "Bei allem Wohlwollen, da habe ich einen anderen Anspruch. Tiere haben für mich eine Bedeutung. Man sollte ihnen helfen, wenn man ihnen helfen kann. Er sollte seine Chance bekommen."

Minister: Er war ein Jüngling, der sich verirrt hat

Es sei ihm aber immer klar gewesen, dass es sich um ein Wildtier gehandelt habe, sagte der Politiker. "Was man wissen muss: Er war ein junger Wal, ein Jüngling, der sich verirrt hat. Er hatte Hilfe verdient. Er hatte sein Leben noch vor sich."