Ehefrau mehrfach betäubt und vergewaltigt: Brite in U-Haft genommen

Wegen des Vorwurfs, seine Frau über 13 Jahre hinweg immer wieder mit Drogen betäubt und vergewaltigt zu haben, ist ein Brite in Haft genommen worden.

Ein Gericht in Swindon westlich von London ordnete am Dienstag Untersuchungshaft gegen den 49-jährigen Philip Young an. Ihm werden unter anderem Vergewaltigung, Voyeurismus, Besitz von Kinderpornografie und Verabreichung von Betäubungsmitteln zur Last gelegt.