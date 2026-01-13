In Onlinediensten veröffentlichte Fotos zeigten fünf Köpfe , die mit Seilen an zwei Holzpfosten am Strand von Puerto López im Südwesten des südamerikanischen Landes festgebunden waren. Auf einer Holztafel daneben wurden Bandenmitglieder bedroht, die die vor Ort als "Impfkarten" bekannten Schutzgelder erpressen.

Kriminelle hinterlassen Botschaft

"Die Stadt gehört uns. Wenn ihr weiterhin Fischer ausraubt und Impfkarten verlangt – wir haben euch bereits identifiziert", hieß es darauf. Die Küstenstadt Puerto López ist ein beliebtes Ziel für Touristen zur Beobachtung von Walen. Am selben Strand waren im Dezember mindestens neun Menschen, darunter ein Baby, bei Gewalttaten getötet worden, die die Behörden auf Auseinandersetzungen zwischen örtlichen Banden zurückführten.