Im Netz dürfte der 37-Jährige seit Kurzem einer neuen Beschäftigung nachgehen: Er verkauft Merchandise-Artikel , in denen er klar Bezug auf seine Tat nimmt. Auf einem Shirt prangt etwa der zynische Slogan: "Ich überlebte ein Date – Maschsee-Mörder". Auf der Rückseite steht "Problem gelöst". Begleitet wird der Verkauf von selbstironischen TikTok-Videos , in denen Alexander K. selbst vor der Kamera steht und für die Produkte wirbt .

Neues "Interview" mit pikanten Details angekündigt

Gleichzeitig kündigte der 37-Jährige ein Interview mit dem umstrittenen YouTuber Ali Osman an, in dem er "die wahre Geschichte der Mordnacht" erzählen will. Bereits jetzt behauptet er, vieles von dem, was bislang über ihn berichtet wurde, sei falsch. Eigentlich hätte das Interview am 26. Juli 2025 online gehen sollen, bislang ist das Video dazu aber weder auf dem Profil von Alexander K. noch von Osman auffindbar.