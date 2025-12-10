1 Mio. Euro wert: Echtes Picasso-Gemälde wird für 100 Euro verlost

In Frankreich wird ein Gemälde des Malers Pablo Picasso im Wert von mehr als einer Million Euro für einen guten Zweck verlost. Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, werden auf der Internetseite www.1picasso100euros.com insgesamt 120.000 Lose zum Preis von je 100 Euro verkauft. Erwirbt man ein einziges Los, so liegt die Gewinnchance bei 0,000833 Prozent.

1 Los für 100 Euro: Picasso-Gemälde wird im April 2026 verlost Das Gewinnlos soll dann am 14. April 2026 im Auktionshaus Christie's in Paris gezogen werden, die Ziehung wird live im Internet übertragen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Picasso Estate, Paris, 2025 (1picasso100euros.com) Dieses Picasso-Gemälde wird verlost.

"Frauenkopf"-Porträt von Picassos Lebensgefährtin Dora Maar Bei dem Gemälde handelt es sich um ein Porträt der Fotografin und Malerin Dora Maar, die jahrelang Picassos Lebensgefährtin war. Picasso hatte das Bild mit dem Titel "Frauenkopf" 1941 gemalt. Die Verlosung wird den Angaben zufolge von Picassos Familie und Stiftung unterstützt, der Erlös soll an eine Stiftung zur Alzheimer-Forschung gehen.