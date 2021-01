Eat, Pray, Leave: US-Influencerin aus Bali "abgeschoben"

Paradiesisch. Auf einem Foto sitzt Kristen Gray mit ihrem gelben Bikini vor ihrem MacBook auf dem Himmelbett. Das Zimmer hat keine Wände, hinter ihr ein tropischer Garten. Im Vordergrund liegt Greys Freundin in einer frei stehenden Badewanne, die Augen geschlossen. Man kann die Entspannung spüren, das Glücksgefühl.

Kristen Gray hat das Bild in den sozialen Medien veröffentlicht. In mehreren Posts teilte die 28-jährige US-Amerikanerin mit ihren 600 Twitter-Followern ihre Freude über ihren Aufenthalt auf Bali. Doch in Zeiten wie diesen sollte man mit seinen Beiträgen auf Social Media vorsichtig sein – nicht jedem gefällt, was er sieht. Für Gray haben ihre Posts nachhaltige Auswirkungen. Denn die indonesischen Behörden haben Grey „abschieben“ lassen.