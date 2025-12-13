Bewaffneter auf Weihnachtsmarkt? Polizei sucht Verdächtigen

Nach der Räumung des Weihnachtsmarkts im südniedersächsischen Duderstadt (Deutschland) sucht die Polizei weiter nach einem Verdächtigen.

Mehrere Zeugen hatten angegeben, am Freitagabend einen Mann mit einer Langwaffe gesehen zu haben. Daraufhin wurde der Markt im Landkreis Göttingen geräumt. Der den Beschreibungen nach etwa 17 bis 20 Jahre alte Verdächtige konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung bislang nicht gefunden werden, wie die Polizei am Morgen mitteilte.