Während Auftritt: Drohne verfing sich in Frisur von Sängerin

Ende August erlebten die Zuschauer eines Konzerts in Chiclayo, Peru, einen Schreckmoment. Während die Performerin Susana Alvarado auf der Bühne sang und tanzte, flog ihr plötzlich eine Drohne mitten ins Gesicht. Das Flugobjekt verfing sich sogar in ihrem Haar und störte Alvarados Show.

Der Auftritt musste unterbrochen werden, woraufhin ihre Bandkollegen herbeieilten, um zu helfen und die Drohne aus ihrer Frisur zu befreien. War diese erst entfernt, zeigte die Sängerin Sportsgeist und nahm das Lied wieder auf, so als wäre nichts geschehen.