Tonnenweise Kokain: Drogenbaron in deutscher Villa festgenommen

In Ratingen in Deutschland hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogenboss in seiner Villa festgenommen. Der 34-Jährige befinde sich jetzt in Untersuchungshaft, bestätigte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf.

Der Mann wird verdächtigt, einen international agierenden Drogenring geführt zu haben. Über mehrere Jahre soll die Bande mindestens zwölf Tonnen Kokain mit einem vermuteten Wert von rund 100 Millionen Euro aus Südamerika importiert haben.