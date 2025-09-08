Doppelmord an Kindern (6, 7) zu Weihnachten: Mutter muss in Psychiatrie

Unterstützung in Krisen finden Sie hier:

Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums:

Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at. Hier finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.

Rat auf Draht bietet ebenso Hilfe für Kinder und Jugendliche: Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.

Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 ebenso rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.