Panne nach Staatsbesuch: Donald Trumps Helikopter musste notlanden

Wie britische Medien übereinstimmend berichten, soll es zu dem Zwischenfall im ersten Abschnitt der Reise gekommen sein.

Als der präsidiale Helikopter Marine One das Paar zum Flughafen Stansted bringen sollte, soll es zu einem hydraulischen Problem gekommen sein, wie das Weiße Haus in einer Stellungnahme verlautbarte.

Notlandung mit Helikopter

Aus Sicherheitsgründen entschieden sich die Piloten dazu, auf einem kleinen Flughafen notzulanden, um den Präsidenten und seine Ehefrau später sicher und mit 20 Minuten Verspätung nach Stansted und zum Anschlussflug mit der Air Force One zu bringen.

Trump selbst schien der Zwischenfall wenig auszumachen, wie er an Bord des Rückflugs Reportern versicherte. Er sei sich immer sicher gewesen, dass der Flug sicher sei, da er ja selbst befördert werde.