Die filmreife Flucht des ehemaligen Autobosses in den Libanon

Ghosn, der in Japan seit April unter strengem Hausarrest stand, bekam zu den Weihnachtsfeiertagen Besuch. Eine als Musiker getarnte paramilitärische Gruppe war in sein Haus gekommen, um ihm ein Ständchen zu spielen, berichtete das libanesische Portal MTV. Die filmreife Flucht gelang dann im Instrumentenkasten eines Kontrabass, in den sich ein erwachsener Mann hineinkauern kann. In Beirut wohnt Ghosn jetzt in einer Luxusvilla, die von den libanesischen Behören bewacht wird. Der ehemalige Renault-Manager hat in seiner Heimat nichts zu befürchten.