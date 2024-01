4 Tote und mehrere Schwerverletzte bei Spitalsbrand

Bei einem Brand in einem Krankenhaus im niedersächsischen Uelzen sind am Donnerstagabend vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Lüneburg am Freitag weiter mitteilte, erlitt eine einstellige Zahl von Menschen schwere Verletzungen. Zunächst hatte die Polizei in der Nacht von einem Toten und vielen Verletzten gesprochen.

Laut Polizei brach das Feuer am Donnerstagabend im dritten Obergeschoss eines Gebäudeflügels des Klinikums Uelzen aus.

