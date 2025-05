Ein sechs Jahre alter Bub ist in Nordfriesland in Deutschland von seinem eigenen Bruder entführt worden. Der 20-Jährige habe ein Lösegeld für die Freilassung des Buben gefordert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Eine Frau hatte den Angaben zufolge angezeigt, dass ihr Bruder das Kind am Dienstag ohne Erlaubnis aus dem Kindergarten im Bereich Bredstedt abgeholt habe. Er habe angedroht, dem Buben etwas anzutun, wenn kein Lösegeld gezahlt werde. Zur Verifizierung hatte der Tatverdächtige demnach ein Foto des Kindes verschickt, das den Buben an einem unbekannten Ort zeigte.