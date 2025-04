Mäuse und Schimmel: Deutsche Supermarktkette schließt 2 Filialen

Nach Berichten über Unregelmäßigkeiten bei der Hygiene hat die Handelskette Kaufland , die in Deutschland 770 Filialen besitzt, 2 Märkte geschlossen .

Konkret geht es um Filialen im oberbayerischen Bad Tölz und im saarländischen Homburg , in denen es nach Recherche des Nachrichtenmagazins Stern und des Senders RTL Mängel gegeben haben soll.

Defekte Kühltruhen und Schimmel wurden entdeckt

Dort habe man bereits das Führungspersonal ausgetauscht, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. "Die Darstellungen in dem Bericht entsprechen in keiner Weise unseren strengen Vorgaben im Umgang mit Lebensmitteln sowie für Sauberkeit und Hygiene", heißt es in einer Stellungnahme.

Die Reporter des Sterns und der RTL-Sendung "Team Wallraff" hatten für die Recherche 50 Filialen untersucht. Zwei Reporterinnen arbeiteten demnach auch verdeckt in 2 Märkten. Dem Unternehmen werden Mängel bei Hygiene und Lebensmittelsicherheit vorgeworfen: In Bad Tölz sollen Beschäftigte an der Frischetheke mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum von Waren getrickst haben. Außerdem seien zum Beispiel defekte Kühltruhen und Schimmel dokumentiert worden.