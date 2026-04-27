Lebensgefahr: Mann (46) fuhr nach Rauchpause auf ICE-Trittbrett mit

Eine lebensgefährliche Fahrt auf dem Trittbrett eines ICE von Osnabrück nach Nordrhein-Westfalen (Deutschland) ist für einen Mann glimpflich ausgegangen. Der 46-Jährige aus München war am Sonntag mit dem Zug in Richtung Amsterdam unterwegs, wie die Bundespolizei mitteilte. Am Hauptbahnhof in Osnabrück sei er für eine Zigarettenpause ausgestiegen und habe zu spät gemerkt, dass sich die Türen bereits wieder geschlossen hatten.

Im Gespräch mit den Einsatzkräften habe er später angegeben, dass er aus Sorge um sein Gepäck in Panik geraten und deshalb auf das Trittbrett zwischen zwei Waggons gestiegen sei. Lokführer leitete Notbremsung ein Eine Mitarbeiterin der Bahn, die am Bahnsteig stand, bemerkte demnach den Notfall und meldete ihn. Kurz hinter der Landesgrenze, bei Ibbenbüren im Kreis Steinfurt, leitete der Lokführer eine Schnellbremsung ein. Die Fahrt ging für den Passagier glimpflich aus: Der 46-Jährige habe sich „leicht geschockt, aber körperlich unversehrt“ an einer Eisenstange festgeklammert.