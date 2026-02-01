Beim Entrümpeln von Wohnung: Leiche von Frau gefunden
Beim Entrümpeln einer verwahrlosten Wohnung im nordrhein-westfälischen Monheim in Deutschland haben Arbeiter die Leiche einer Frau gefunden.
Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma fanden den zum Teil skelettierten Leichnam einer älteren Frau am Freitag "versteckt unter Unmengen von Unrat", wie die Polizei in Mettmann und die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf am Samstagabend mitteilten.
Zur Klärung der Todesursache wurde die bisher nicht identifizierte Leiche in der Rechtsmedizin untersucht. Dabei ergaben sich demnach Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.
Anfang November hatte sich ein 52-jähriger Mann in der Wohnung während eines Polizeieinsatzes wegen eines Waffendeliktes mit einer Schusswaffe lebensgefährlich verletzt. Er starb kurz darauf an den Folgen seiner Verletzungen. Seine Wohnung wurde von der Polizei versiegelt und erst jetzt für die Entrümpelung freigegeben.
Kommentare