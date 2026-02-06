14-Jähriger getötet: Zwölfjähriger unter Verdacht

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Dormagen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist ein Kind tatverdächtig. Aus Gründen des Persönlichkeits- und Jugendschutzes erteilten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst keine weiteren Auskünfte, hieß es am Freitag.

Die Mordkommission "Waldsee" ermittelt bereits seit Ende Jänner zum Tod des Jugendlichen. Die Obduktion hatte ergeben, dass dieser an Stich- und Schnittverletzungen starb.

Laut dpa-Informationen handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Zwölfjährigen. Die Leiche des 14-Jährigen aus Eritrea war Ende Jänner an einem See in Dormagen von einem Spaziergänger gefunden worden. Am Wochenende hatten nach Polizeiangaben rund 2.000 Menschen an einem Trauerzug für den getöteten Jugendlichen teilgenommen. Für Freitag wurde eine öffentliche Trauerfeier angekündigt. Die Beerdigung soll im Anschluss im Familienkreis stattfinden.