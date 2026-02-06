Zwei Kinder (8) verletzt: Fahrerflucht nach Rodelunfällen

Auf der Rodelbahn der Hochzeiger Bergbahnen in Jerzens (Bezirk Imst) haben sich Donnerstagabend binnen kurzer Zeit zwei Rodelunfälle ereignet, wobei jeweils ein achtjähriges Kind verletzt worden ist. Zuerst rodelte ein 40-jähriger Pole mit seiner Tochter talwärts.

Im Bereich des "Jagerheisl" bemerkte er plötzlich mehrere Personen am Wegrand. Er konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und das Kind kollidierte mit einer Rodel und wurde am Oberschenkel verletzt.