Zwei Kinder (8) verletzt: Fahrerflucht nach Rodelunfällen
Auf der Rodelbahn der Hochzeiger Bergbahnen in Jerzens (Bezirk Imst) haben sich Donnerstagabend binnen kurzer Zeit zwei Rodelunfälle ereignet, wobei jeweils ein achtjähriges Kind verletzt worden ist. Zuerst rodelte ein 40-jähriger Pole mit seiner Tochter talwärts.
Im Bereich des "Jagerheisl" bemerkte er plötzlich mehrere Personen am Wegrand. Er konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und das Kind kollidierte mit einer Rodel und wurde am Oberschenkel verletzt.
Die weiteren Beteiligten ergriffen laut Polizei im Anschluss die Flucht. Ein ähnlicher Unfall passierte nur eine halbe Stunde später. Eine 37-jährige Schweizerin fuhr mit ihrem Sohn auf zwei separaten Rodeln ins Tal, als ihr Sohn von einem nachkommenden Rodler gerammt wurde.
Das Kind kippte mit seiner Rodel zur Seite und wurde ebenfalls am Oberschenkel verletzt. Der zweitbeteiligte Rodler fuhr ohne anzuhalten weiter.
