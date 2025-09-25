Deutsche Touristen in Manhattan angefahren: Frau gestorben

Im Herzen von New York soll einem Zeitungsbericht zufolge ein Ehepaar aus Deutschland von einem Auto angefahren worden sein. Die Frau sei noch am Unfallort nahe dem Bryant Park gestorben, schrieb die New York Times unter Berufung auf einen Polizeisprecher der US-Metropole. Ihr Mann sei mit einer Schädelfraktur in ein Krankenhaus gebracht worden. Es werde erwartet, dass er überlebe, hieß es weiter. Der Fahrer floh vom Tatort, konnte aber später festgenommen werden.

Dass die 50-jährige Frau und ihr 55-jähriger Ehemann aus Deutschland stammen sollen, erfuhr die New York Times eigenen Angaben zufolge von einem mit den Ermittlungen beauftragten Beamten. Die New Yorker Polizei selbst schrieb in einem Post auf der Plattform X lediglich von Ermittlungen, die im Bereich der West 40 Street und 5th Avenue stattfänden und warnte vor Verkehrsbehinderungen. Über den Unfall selbst postete sie nichts.