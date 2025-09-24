Radfahrer in der Steiermark starb bei Unfall
Der Mann geriet ins Schleudern und stürzte. Eine Passantin fand ihn schließlich leblos bei einem Forstweg.
Ein 56-jähriger Radfahrer aus Niederösterreich ist am Mittwochvormittag in Oberwölz in der Steiermark bei einer Ausfahrt tödlich verunglückt.
Der Mann war gegen 10.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Forstweg bergab unterwegs, als er aus unbekannter Ursache ins Schleudern geriet und mit dem Kopf gegen einen Stein prallte, berichtete die Polizei in einer Aussendung.
Passantin entdeckte Mann am Forstweg
Da er nicht wie vereinbart in sein Quartier zurückkehrte und telefonisch nicht erreichbar war, meldeten Angehörige kurz nach 11.00 Uhr eine Abgängigkeit. Gegen 11.15 Uhr entdeckte eine Zeugin den 56-Jährigen leblos am Forstweg und alarmierte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen.
Kommentare