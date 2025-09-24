Radfahrer in der Steiermark starb bei Unfall

Ein 56-jähriger Radfahrer aus Niederösterreich ist am Mittwochvormittag in Oberwölz in der Steiermark bei einer Ausfahrt tödlich verunglückt.

Der Mann war gegen 10.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Forstweg bergab unterwegs, als er aus unbekannter Ursache ins Schleudern geriet und mit dem Kopf gegen einen Stein prallte, berichtete die Polizei in einer Aussendung.