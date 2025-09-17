Tödliche Gefahr aus der Dose: 11-Jährige starb nach Einatmen von Deospray

Ein halbes Jahr nach dem Tod einer Elfjährigen in Nordrhein-Westfalen in Deutschland steht fest, dass das Mädchen durch das Einatmen von Deospray starb.

Tod nach Einatmen von Deospray: Mutprobe als Ursache?

Wie die Polizei in Ennepetal am Mittwoch mitteilte, liegen nach toxikologischen Untersuchungen eindeutige Hinweise dafür vor. Ob die Elfjährige aus Hattingen das Deospray infolge einer in sozialen Netzwerken verbreiteten sogenannten Deochallenge einatmete, blieb ungeklärt.