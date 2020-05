Das korrupteste französische Politikerehepaar wurde verurteilt

Neben dem Amüsement kam das Geldscheffeln nie zu kurz: Die Balkanys waren während ihres Prozesses damit beschäftigt, ihre Besitztümer kleinzureden.

Zweitklassiger Besitz

Die Mühle in Giverny mit elf Schlafzimmern, neun Bädern, Tennisplatz und Swimmingpool? Der Tennisplatz sei mit Unkraut zugewachsen, der Pool renovierungsbedürftig, klagte Patrick Balkany.



Sein karibisches Haus in Saint-Martin? „Das ist ja nicht mal am Meer gelegen“, jammerte er.

Die Ermittler konnten die komplizierten Konstruktionen von Briefkastenfirmen in der Schweiz, in Panama, in Liechtenstein, Singapur und auf den Seychellen aufdröseln.



Doch die Balkanys gaben noch nicht auf. Ihr Vermögen hätten sie geerbt, seine Eltern waren reiche Tuchhändler, ihre Eltern noch reicher, weil sie mit Kautschuk gehandelt hatten.

Auf Goldbarren gebettet

Die Balkanys hatten auch eine Erklärung, warum sie ihr Erbe nie deklariert hatten: „Haben sie schon einmal jemanden gesehen, der eine Steuererklärung gemacht hat, für das, was er unter seiner Matratze hat?“, donnerte Patrick Balkany dem Richter entgegen. Angeblich hatte das Ehepaar, wenn es das Bett miteinander teilte, auf Goldbarren geschlafen.



Zum Verhängnis wurde dem ehemaligen Bürgermeister und seiner Frau auch ihr rüder Umgang mit ihren Hausangestellten. Die gaben an, noch nie so viel Bargeld gesehen zu haben, im Frisiertisch, in Bademänteln, in den Schreibtischen. Immer nur 500-Euro-Scheine.



Isabelle Balkany wurde wegen einer besonders hartnäckigen Form des Betrugs zu vier Jahren Haft, ihr Ehemann zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er ist krank, sie hat vor dem Prozess einen Selbstmordversuch unternommen. Beide sind haftunfähig.



„Meine Frau und ich waren reich als wir in die Politik gingen. Jetzt verlassen wir sie arm.“ Von Reue keine Spur.