Dänemark: Züge zusammengestoßen, mehrere Verletzte

Bei einem Zugsunglück in Dänemark sind nach Angaben eines Sprechers der Region am Donnerstag 17 Menschen verletzt worden. Vier Menschen befinden sich laut der Nachrichtenagentur Ritzau in kritischem Zustand.

Zwei Züge waren am frühen Morgen auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestoßen. Wie es dazu kam, ist noch unklar.