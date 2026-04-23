Dänemark: Züge zusammengestoßen, mehrere Verletzte
Zusammenfassung
- Zwei Züge sind auf der Strecke zwischen Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestoßen.
- Mehrere Menschen wurden verletzt, das genaue Ausmaß ist noch unklar.
- Straße bleibt länger gesperrt, Rettungsdienste und Polizei sind mit großem Aufgebot vor Ort.
Bei einem Zugsunglück in Dänemark sind nach Angaben eines Sprechers der Region am Donnerstag 17 Menschen verletzt worden. Vier Menschen befinden sich laut der Nachrichtenagentur Ritzau in kritischem Zustand.
Zwei Züge waren am frühen Morgen auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestoßen. Wie es dazu kam, ist noch unklar.
Die für die medizinische Versorgung zuständige Region war mit sieben Rettungswagen, drei Krankentransportern und mehreren Notarztwagen vor Ort. Auch ein Militärhubschrauber sei zum Einsatz gekommen, so der Sprecher. Die angrenzende Straße werde für längere Zeit gesperrt sein, hieß es in einer Polizeimitteilung. Ein großes Polizeiaufgebot war ebenfalls vor Ort.
Rettungskräfte: Züge sind mit hohem Tempo zusammengestoßen
Der Einsatzleiter der Rettungsdienste sagte dem Fernsehsender TV2, die Züge seien offenkundig mit relativ hoher Geschwindigkeit kollidiert. Alle Fahrgäste hätten die Züge verlassen oder seien daraus befreit worden: "Niemand ist eingeklemmt."
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