D: Nach Autounfall verletztes Baby in Unfallwagen zurückgelassen

Passanten haben in der Nacht zum Samstag ein schwer verletztes Baby in einem verlassenen Unfallwagen in Wiesbaden entdeckt. Gegen 2:00 Uhr früh hörten mehrere Zeugen einen lauten Knall, wie die Polizei am Abend mitteilte. Als sie sich dorthin begaben, fanden sie ein auf der Seite liegendes Auto vor. Darin befand sich das Baby, das Ersthelfer direkt versorgten.

Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen waren nach erster medizinischer Einschätzung nicht lebensbedrohlich.

➤Lesen Sie mehr Nachrichten aus der Welt