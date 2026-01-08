Welt

Katastrophe in Crans-Montana: 9,3 Quadratmeter Spenderhaut für Brandopfer

Aftermath of New Year's Eve party fire and explosion at "Le Constellation" bar in Crans-Montana
Die Haut von toten Spendern ist in drei Lieferungen per Kurier zum Universitätsspital und zum Kinderspital Zürich gebracht worden.
08.01.26, 10:45
Zürcher Spitäler haben aus den Niederlanden 9,3 Quadratmeter Spenderhaut für Opfer der Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana erhalten. Das gab die holländische Gewebebank auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Donnerstag bekannt. Die Haut von toten Spendern sei in drei Lieferungen per Kurier zum Universitätsspital und zum Kinderspital Zürich gebracht worden, so die Gewebebank "ETB-BISLIFE".

"Glücklicherweise zeigten sich die Schweizer Zollbehörden sehr kooperativ und ermöglichten eine verzögerungsfreie Abfertigung der Spenderhaut", sagte ein Sprecher der Gewebebank in Haarlem. Bei der gelieferten Spenderhaut handelt es sich den Angaben zufolge um postmortale Haut von altruistischen Spenderinnen und Spendern. Sie wird als temporärer Hautersatz eingesetzt, um die Wunden schwer brandverletzter Patientinnen und Patienten zu schützen, Infektionen zu verhindern und die Heilung zu unterstützen, bis eine definitive Deckung, in der Regel mit körpereigener Haut, möglich ist.

Eine erste Anfrage aus Zürich für Spenderhaut habe die Gewebebank am frühen Nachmittag des Neujahrstags erhalten. Das Universitätsspital Zürich bestätigte, Spenderhaut aus den Niederlanden bekommen zu haben.

Außerdem habe die niederländische Gewebebank auch Spenderhaut nach Leipzig geliefert, wo drei Schweizer Brandopfer behandelt werden. Weitere Lieferungen in die Schweiz seien derzeit nicht geplant. "Es ist jedoch damit zu rechnen, dass in zwei bis drei Wochen erneut Spenderhaut benötigt wird, wenn die Behandlung der Verletzten weiter fortschreitet", so der Sprecher der Gewebebank. Vollhautspenden von Verstorbenen, die in die Gewebespende eingewilligt haben, werden nach Kenntnissen der Organspendestiftung Swisstransplant in der Schweiz nicht durchgeführt, wie deren Direktor Franz Immer zu Keystone-SDA sagte.

Agenturen, ek  | 

