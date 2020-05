Kolosseum in Rom ab 1. Juni wieder geöffnet - mit strengen Regeln

Das Kolosseum in Rom öffnet nach rund drei Monaten Corona-Pause am 1. Juni wieder für Besucher. Das teilten die Museumsmacher am Dienstag mit. Der antike Bau im Zentrum Roms werde nur mit vorab gebuchten Tickets und unter strengen Gesundheitsvorschriften - etwa dem Fiebermessen am Eingang und mit Schutzmasken - zugänglich sein.